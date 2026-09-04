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Сенатор Дягилева: МРОТ в 2027 году может составить 31 тысячу рублей

Сенатор Дягилева: МРОТ в 2027 году может составить 31 тысячу рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году может достичь 31 тыс. рублей. Об этом сообщила член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

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