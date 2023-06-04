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Запрет на шипованные шины летом: что нужно знать автомобилистам

Запрет на шипованные шины летом: что нужно знать автомобилистам

Правительство РФ приняло постановление о запрете езды на шинах не по сезону. С 1 сентября использование шипованных шин летом и отсутствие зимних шин зимой внесли в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация авто.

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