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Газета.ру

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Роднина не считает возвращение Трусовой после родов героизмом

Роднина не считает возвращение Трусовой после родов героизмом

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина задалась вопросом, почему возвращение фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) на международные соревнования после рождения ребенка считают героизмом.

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