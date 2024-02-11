Китайцы готовят электроуниверсал с запасом хода более 1000 километров

В открытой базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) появились сведения о серийных версиях Nio ET5 и ET5 Touring с аккумулятором на 150 киловатт-часов и выдающейся автономностью.
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