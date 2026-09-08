Юморист Пономаренко рассказал, как Лион Измайлов вернул его к жизни после смерти брата

Звезда «Кривого зеркала» Валерий Пономаренко рассказал о борьбе с зависимостью после тяжелой утраты.Артист «Кривого зеркала» Валерий Пономаренко в программе «Мой герой» откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом после смерти брата-близнеца.
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