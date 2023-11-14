Анатолий Исаченко провел совещание по строительству нового хирургического корпуса в бобруйской городской больнице СМП.

Фото Анастасии КомковойПредседатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко сегодня провел рабочее совещание, темой которого стало строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-этажного хирургического корпуса в УЗ ´Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.
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