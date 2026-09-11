Избивали и связывали скотчем: "черный" рехаб разоблачили под Екатеринбургом

РЕН ТВ Сотрудники рехаба из Свердловской области под видом лечения жестоко пытали своих пациентов. Во всяком случае так утверждают сами клиенты дорогой клиники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Житель Приморья п...
- ВВ Иркутянку задержа...
- ВВ Великобритания ри...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым