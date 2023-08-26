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Крис Пол поиграл с дочерью Кобе Брайанта Бьянкой

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол поиграл с 6-летней дочерью покойной легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта Бьянкой.

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