В Словакии назвали визит Фицо в Россию «пощечиной Зеленскому»

БРАТИСЛАВА, 23 декабря, ФедералПресс. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага выразил свою точку зрения на недавний визит премьер-министра Роберта Фицо в Москву, охарактеризовав его как «пощечину» для Владимира Зеленского.