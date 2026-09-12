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Депутат Говырин: пенсии в России в 2027 году вырастут в два этапа

Депутат Говырин: пенсии в России в 2027 году вырастут в два этапа

Страховые пенсии работающих и неработающих россиян в 2027 году планируют повысить дважды. Выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут в феврале и апреле, сообщил в интервью RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

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