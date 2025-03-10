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Царьград

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Взрывы в Херсоне: Киев удерживает город на фоне обстрелов региона

Взрывы в Херсоне: Киев удерживает город на фоне обстрелов региона

В Херсоне, подконтрольном Киеву, раздаются взрывы, сообщает украинский телеканал. Херсонская область, считающаяся частью России, продолжает обстреливаться, несмотря на международный спор о её статусе.

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