Дроны ПВХ-2 уничтожили узел обороны ВСУ сбросом мин ТМ-62

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Расчеты дронов ПВХ-2 группировки войск "Центр" нанесли поражение узлу обороны формирований ВСУ сбросом мин ТМ-62 на днепропетровском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым