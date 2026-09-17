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ТАСС

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Дроны ПВХ-2 уничтожили узел обороны ВСУ сбросом мин ТМ-62

Дроны ПВХ-2 уничтожили узел обороны ВСУ сбросом мин ТМ-62

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Расчеты дронов ПВХ-2 группировки войск "Центр" нанесли поражение узлу обороны формирований ВСУ сбросом мин ТМ-62 на днепропетровском направлении.

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