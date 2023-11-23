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Капотнинский меридиан

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Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Промышленные технопарки должны соответствовать определенным требованиям Мэр столицы Сергей Собянин утвердил критерии для присвоения компаниям, которые ведут деятельность в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

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