Российские гранатометчики громят позиции ВСУ на донецком направлении

Скриншот видео Российские войска уверенно пробивают оборону противника на донецком направлении. Гранатометчики "Южной" группировки войск наносят сокрушительные удары по укрепрайонам ВСУ на подступах к городу Часов Яр.
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