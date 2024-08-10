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День физкультурника в России

День физкультурника — это праздник, отмечаемый в России во вторую субботу августа. Он был учреждён ещё в советские времена, в 1939 году, с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения.

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