Россияне сталкиваются с рисками COVID-19 на тайских курортах осенью

Российские туристы, оплатившие отдых на курортах Таиланда в период с октября по декабрь, столкнулись с тревожной ситуацией из-за резкого роста случаев коронавируса в стране.
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