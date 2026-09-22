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Регионы России

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Россияне сталкиваются с рисками COVID-19 на тайских курортах осенью

Россияне сталкиваются с рисками COVID-19 на тайских курортах осенью

Российские туристы, оплатившие отдых на курортах Таиланда в период с октября по декабрь, столкнулись с тревожной ситуацией из-за резкого роста случаев коронавируса в стране.

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