Немецкий фрегат F221 Hessen по ошибке едва не сбил американский БПЛА MQ-9 Reaper над Красным морем

Йеменские хуситы продолжают создавать серьезную угрозу судоходству в Красном море. Для обеспечения безопасности прохода гражданских судов в регионе реализуются сразу две военно-морские операции западной коалиции: «Страж процветания» и «Аспидус».
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