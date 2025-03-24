В Крыму изымают документы по автобусу, попавшему в ДТП

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Назначена экспертиза техсостояния автобуса и большегруза, попавших в ДТП в Крыму, изымаются документы по предрейсовому осмотру, сообщила старший помощник ГСУ СУ РФ по Республике Крым Ольга Постнова в эфире телеканала "Россия 24".