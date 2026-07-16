Происшествия
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Происшествия

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Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад по информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг жительнице Тверской области

Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад по информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг жительнице Тверской области

В социальных медиа размещено обращение к Председателю СК России, в котором сообщается, что сотрудники одной из частных клиник города Твери диагностировали у местной жительницы риск осложнения беременности.

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