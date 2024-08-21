Посол Ливана в РФ сообщил, что бизнес может опасаться карт «Мир» из-за санкций

Дипломату ничего не известно о переговорах о внедрении платежной системы на территории страны Ливанские банки пользуются платежной системой SWIFT, местный бизнес может с опаской относиться к картам «Мир» из-за санкционных ограничений.
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