Москвичи смогут получить городские баллы, посетив акцию «Ночь кино»

В девятый раз в столице пройдет ежегодное городское мероприятие «Ночь кино». В рамках акции, которая состоится 24 августа в рамках Московской международной недели кино, москвичи смогут получить баллы по городской программе лояльности «Миллион призов».
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