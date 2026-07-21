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Порядок, государство

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В Хабаровском крае возбуждены уголовные дела о незаконном культивировании и хранении наркотических средств

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Комсомольскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали 63-летнюю жительницу города Юности, занимавшуюся незаконным выращиванием и хранением наркотиков.

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