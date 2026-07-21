В Хабаровском крае возбуждены уголовные дела о незаконном культивировании и хранении наркотических средств

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Комсомольскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали 63-летнюю жительницу города Юности, занимавшуюся незаконным выращиванием и хранением наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии