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Царьград

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ЗАО "Айпост" выпустило марку к 100-летию Никиты Симоняна

ЗАО "Айпост" выпустило марку к 100-летию Никиты Симоняна

Армения выпустила почтовую марку, посвященную 100-летию Никиты Симоняна. Футболист и тренер, добившийся успехов с "Араратом" и сборной СССР, почтён наградой.

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