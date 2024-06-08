Этой категории водителей снизят транспортный налог

Дискуссия о справедливости транспортного налога в России разгорается с новой силой. Депутаты от фракции ЛДПР предложили законопроект, который направлен на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан вне зависимости от мощности двигателя автомобиля.
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