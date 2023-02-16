Газета Труд

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«Зеленая» повестка

«Зеленая» повестка

Какой будет наша страна завтра и какой ее увидят последующие поколения, зависит от каждого из нас. Поэтому задача не навредить и сохранить природу сегодня является приоритетом в работе многих промышленных предприятий, особенно нефтегазовых компаний.

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