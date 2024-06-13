Поздравляем победителя международного конкурса.

Поздравляем учащуюся Х класса Фалькович Алину и учителя русского языка и литературы Самойленко Елену Владимировну с результативным участием в международном конкурсе студенческих научно-творческих работ ´Эпоха´! (г.
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