В ЯНАО стартовало голосование за местные инициативы в проекте «Уютный Ямал»

Для жителей Салехарда оказался в приоритете запуск автобуса до горнолыжного комплекса «Октябрьский». Свое мнение горожане выразили на странице проекта «Уютный Ямал», где было открыто голосование за местные инициативы.
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