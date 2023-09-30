Миф о незалежности - лицемерие и враньё

А больше всего они истерят, когда им Правду говоришь.украина – это всегда ложь.С момента объявления «незалежности» в 1991 году.
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