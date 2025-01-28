В Комитете РТ по охране ОКН опровергли сообщения о возможном сносе общежития КНИТУ-КАИ

Информация о снятии общежития КНИТУ-КАИ №1, построенного по проекту архитектора Ивана Чернядьева в 1935–1937 годах, с государственной охраны и о возможном сносе этого здания не соответствует действительности.
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