Эксперты назвали главные мифы о «солнечном» витамине

С наступлением лета многие ошибочно полагают, что проблема нехватки витамина D решается сама собой, однако врачи предупреждают: теплое время года не гарантирует достаточного уровня этого важного элемента в организме .
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