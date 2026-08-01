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Эксперты назвали главные мифы о «солнечном» витамине

Эксперты назвали главные мифы о «солнечном» витамине

С наступлением лета многие ошибочно полагают, что проблема нехватки витамина D решается сама собой, однако врачи предупреждают: теплое время года не гарантирует достаточного уровня этого важного элемента в организме .

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