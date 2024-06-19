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Военный эксперт рассказал об обстреле ВСУ подконтрольного им села из РСЗО

Военный эксперт рассказал об обстреле ВСУ подконтрольного им села из РСЗО

ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» подконтрольное село Невское в ЛНР, это могло быть как следствием ошибки, так и провокацией, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 19 июня, сообщает РИА Новости.

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