Военный эксперт рассказал об обстреле ВСУ подконтрольного им села из РСЗО

ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» подконтрольное село Невское в ЛНР, это могло быть как следствием ошибки, так и провокацией, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 19 июня, сообщает РИА Новости.