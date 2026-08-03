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Новогодние каникулы в 2027 году станут короче

Новогодние каникулы в 2027 году станут короче

Россияне будут отдыхать 11 дней Согласно проекту производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2027 году новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

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