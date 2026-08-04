Эссе «Трапезиты, агрентарии и прочие тамплиеры» через живую сценку на краснодарском нумизматическом рынке рассказывает о древнегреческих трапезитах и римских аргентариях как предтечах современных банкиров, описывая их методы проверки монет, зарождение ипотеки, банковской охраны, безналичных расчётов и даже книжного формата, а также связывая античные финансовые практики с повседневным опытом современного горожанина и его ироничным отношением к кредитам и деньгам.