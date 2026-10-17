17 октября "Каролина Харрикейнз" обыграла "Виннипег Джетс" с результатом 3:2 в выездном матче НХЛ. Голы забили Янковски, Котканиеми и Элерс.
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