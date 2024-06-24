A Coup for CNN

New York Times: “CNN outmaneuvered its competitors to land the event after Mr. Biden said in May that he would not cooperate with the Commission on Presidential Debates, which had sponsored general-election debates since 1987.
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