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A Coup for CNN

New York Times: “CNN outmaneuvered its competitors to land the event after Mr. Biden said in May that he would not cooperate with the Commission on Presidential Debates, which had sponsored general-election debates since 1987.

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