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Всех ямальцев приглашают написать диктант «Вопросы родителям»

Всех ямальцев приглашают написать диктант «Вопросы родителям»

Проверить свои знания о том, как ухаживать за новорожденными детьми, справляться с особенностями развития малыша и правильно подготовить его к школе северяне могут до 15 апреля включительно Региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Анастасия Казанцева сообщила,  главная цель просветительской акции совпадает с ключевой задачей Народной Программы партии – развитие у совершеннолетних ямальцев психолого-педагогических компетенций.

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