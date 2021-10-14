Кардиолог перечислил опасные для сердца симптомы

Болезни сердца, согласно статистике, остаются главной причиной смерти уже на протяжение 20 лет. Причем, если раньше в основном этому подвергались люди в возрасте, то сейчас учащаются случаи инфарктов в 30–35 лет.
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