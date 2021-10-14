smi.today

1 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сергеевич Кончеев
    Все-так решил пояснить, почем Саакашвили - Великий Человек. Этот человек, будучи президентом Грузии, превратил страну...Саакашвили расска...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Саакашвили, без всяких сомнений, Великий Человек. Ни одному человеку в мире не удалось сделать то, что сделал он. Это...Саакашвили расска...
  • Vasil Cornev
    За такие вещи , с ВСУ надо шкуры с живых сдирать!Украина потребова...

Кардиолог перечислил опасные для сердца симптомы

Кардиолог перечислил опасные для сердца симптомы

Болезни сердца, согласно статистике, остаются главной причиной смерти уже на протяжение 20 лет. Причем, если раньше в основном этому подвергались люди в возрасте, то сейчас учащаются случаи инфарктов в 30–35 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх