Китай готовит антимонопольное расследование против Apple из-за комиссий в App Sto...

Китай готовит антимонопольное расследование против Apple из-за комиссий в App StoreКитайские регуляторы рассматривают возможность антимонопольной проверки в отношении Apple, связанной с политикой App Store и комиссионными сборами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)