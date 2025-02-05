НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Китай готовит антимонопольное расследование против Apple из-за комиссий в App Sto...

Китай готовит антимонопольное расследование против Apple из-за комиссий в App Sto...

Китай готовит антимонопольное расследование против Apple из-за комиссий в App StoreКитайские регуляторы рассматривают возможность антимонопольной проверки в отношении Apple, связанной с политикой App Store и комиссионными сборами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх