В РФ на новой купюре изобразили храм без креста и минарет с полумесяцем

Нет на ней креста! Не надо нервничать по поводу купюры.

Георгий Корнев

Что то мне подсказывает, что в твоих словах есть доля истины. Тут интернет шумит, что в Санкт-Петербурге есть банда именующая себя "арзейбаджанская мафия". Прохожих избивают. Бастрыкин на контроль дело взял. Пятерых арестовали, и тут бах!!! Дело завели по хулиганке. И нет никакого межнационального разжигания вражды.