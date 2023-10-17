Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В РФ на новой купюре изобразили храм без креста и минарет с полумесяцем

В РФ на новой купюре изобразили храм без креста и минарет с полумесяцем

  На новой 1000-рублевой банкноте разместили изображения сооружений Казанского кремля: православную церковь без креста и мусульманский минарет.

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Комментарии
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HotRS
Нет на ней креста! Не надо нервничать по поводу купюры.
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6 час.
Георгий Корнев
Что то мне подсказывает, что в твоих словах есть доля истины. Тут интернет шумит, что в Санкт-Петербурге есть банда именующая себя &quot;арзейбаджанская мафия&quot;. Прохожих избивают. Бастрыкин на контроль дело взял. Пятерых арестовали, и тут бах!!! Дело завели по хулиганке. И нет никакого межнационального разжигания вражды.
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4 час.
Владимир Михальков
А судьи кто?
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3 час.

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