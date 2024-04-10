"360": ипподром в Оренбурге затопило, лошади стоят в воде

В Оренбурге на фоне сильного паводка затопило ипподром конноспортивного клуба Grand Prestige. Лошади стоят в воде, сотрудники пытаются их спасти, рассказала телеканалу "360" представитель клуба Ольга Захарова.
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