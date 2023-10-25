БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Авдеевка превращается для ВСУ во второй Артемовск

Авдеевка превращается для ВСУ во второй Артемовск

Россия выбрала тактику для операции по уничтожению группировки ВСУ в Авдеевке @ Станислав Красильников/РИА Новости Tекст: Евгений Крутиков Продвижение российских войск в районе Авдеевки в последние несколько дней перешло в новую стадию: первоначальный рывок сменился другим подходом.

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вага карлито
Долгожданная инфа! Удачи нашим ребятам!
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