Авдеевка превращается для ВСУ во второй Артемовск

Россия выбрала тактику для операции по уничтожению группировки ВСУ в Авдеевке @ Станислав Красильников/РИА Новости Tекст: Евгений Крутиков Продвижение российских войск в районе Авдеевки в последние несколько дней перешло в новую стадию: первоначальный рывок сменился другим подходом.
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