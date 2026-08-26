Зачем глава ЦРУ прилетал в Москву? У Коца "самая близкая к делу" версия

Директор ЦРУ приезжал в Москву. Зачем? Коц назвал пять версий, включая самую "близкую к делу".25 августа 2026 года в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III с бортовым номером RCH4555.