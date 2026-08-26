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Царьград

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Зачем глава ЦРУ прилетал в Москву? У Коца "самая близкая к делу" версия

Зачем глава ЦРУ прилетал в Москву? У Коца "самая близкая к делу" версия

Директор ЦРУ приезжал в Москву. Зачем? Коц назвал пять версий, включая самую "близкую к делу".25 августа 2026 года в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III с бортовым номером RCH4555.

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Комментарии
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Владимир Аверков
и о чём всё это?...новая война?...где,с кем?...если Иран отпадает,остаётся Прибалтика?...или Армения?
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