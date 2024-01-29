На Солнце произошла мощная вспышка 29 января

Утром в понедельник, 29 января, на Солнце зафиксировали мощную вспышку. Об этом проинформировали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.