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Газета.ру

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Реабилитолог Куликов: удержание осанки силой воли грозит болью и спазмом

Реабилитолог Куликов: удержание осанки силой воли грозит болью и спазмом

Постоянное сознательное удержание спины в максимально выпрямленном положении может приводить к перенапряжению мышц-разгибателей позвоночника, нарушению нормального распределения нагрузки и появлению боли.

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