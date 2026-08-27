Реабилитолог Куликов: удержание осанки силой воли грозит болью и спазмом

Постоянное сознательное удержание спины в максимально выпрямленном положении может приводить к перенапряжению мышц-разгибателей позвоночника, нарушению нормального распределения нагрузки и появлению боли.
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