50 лет уверенного сохранения позиций ведущего производителя сельхозтехники.

Успешное выполнение производственных задач в прошлом - залог стабильности и успеха в настоящем.В преддверие полувекового юбилея ´Бобруйскагромаша´ мы продолжаем вспоминать историю родного завода и достижения трудового коллектива.
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