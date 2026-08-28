«Мозги-то следовательские»: как Алферова узнала, что Абдулов не был ее родным отцом

Актриса Ксения Алферова рассказала о знакомстве с биологическим отцом и заявила, что после раскрытия семейной тайны сама предложила отчиму, народному артисту РСФСР Александру Абдулову, официально ее удочерить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии