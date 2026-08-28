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Пятый канал

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«Мозги-то следовательские»: как Алферова узнала, что Абдулов не был ее родным отцом

«Мозги-то следовательские»: как Алферова узнала, что Абдулов не был ее родным отцом

Актриса Ксения Алферова рассказала о знакомстве с биологическим отцом и заявила, что после раскрытия семейной тайны сама предложила отчиму, народному артисту РСФСР Александру Абдулову, официально ее удочерить.

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