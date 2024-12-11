Угрозыск Петербурга раскрыл международную мошенническую схему с сотней жертв по стране Квартет злоумышленников из города на Неве промышлял с начала 2024 года, действуя по указке кураторов.
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Угрозыск Петербурга раскрыл международную мошенническую схему с сотней жертв по стране Квартет злоумышленников из города на Неве промышлял с начала 2024 года, действуя по указке кураторов.