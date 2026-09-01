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МОСИНФОРМ

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Почти 20 тыс. горожан получили квартиры в домах по программе реновации в ЮАО

Почти 20 тыс. горожан получили квартиры в домах по программе реновации в ЮАО

С начала реализации программы реновации договоры на комфортное жилье в Южном административном округе заключили почти 20 тысяч горожан из 116 старых домов.

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