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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Родины» Сокол открыл блог на Спортсе’‘: «Слышал от некоторых: «Зачем футболисты говорят? Лучше бы молчали!» Не согласен, это не дает игрокам развиваться как личностям»

Защитник « Родины »  Артем Сокол открыл блог на Спортсе’‘ , где рассказал об общении с медиа. «Интересно пообщаться в формате блога на Спортсе”, поэтому для начала расскажу, зачем мне вообще это.

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