Рост стоимости газа привел к закрытию заводов на Украине

Резкий скачок цен на голубое топливо приведет к глубоком экономическому кризису на Украине. Уже сегодня из-за повышения стоимости газа начали закрываться крупные промышленные предприятия, пишет украинское издание «Вести».
