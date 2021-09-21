News Front - Но...
News Front - Новостной Фронт

  • Юрий Баканов
    Маловато будет.СК Белоруссии зад...
  • Сергей Иванов
    А вероятности воровства газа из проходящего через Украину трубопровода америкосы (европейцы) не допускают? Странно.Politico: в Белом...
  • Питер Эсклянов
    За призыв конфискации финансовых активов другого государства, это можно считать как непорядочность и призывающих нужн...Великобритания на...

Рост стоимости газа привел к закрытию заводов на Украине

Резкий скачок цен на голубое топливо приведет к глубоком экономическому кризису на Украине. Уже сегодня из-за повышения стоимости газа начали закрываться крупные промышленные предприятия, пишет украинское издание «Вести».

